Azerbaigian: ministro Esteri Bayramov, proseguiremo cooperazione con l'Osce

- L'Azerbaigian proseguirà la cooperazione con l'Osce nel campo della sicurezza e dell'economia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri azerbaigiano, Jeyhun Bayramov, durante la conferenza stampa successiva all'incontro con la presidente in esercizio dell'Osce e ministra degli Esteri della Svezia, Ann Linde. Bayramov ha osservato che nella regione del Caucaso meridionale sono emerse nuove realtà, nuove opportunità che potrebbero favorire un significativo arricchimento del dialogo tra l'Azerbaigian e l'Osce: "A seguito dei 44 giorni di Guerra patriottica i territori azerbaigiani che erano sotto occupazione da 30 anni sono stati liberati. L'integrità territoriale dell'Azerbaigian accettata nelle risoluzioni delle Nazioni Unite e le decisioni dell'Osce sono state ripristinate. La situazione creata nella regione crea una fertile opportunità per l'istituzione di un nuovo formato di sicurezza, ampliando la cooperazione tra i Paesi”, ha detto il ministro. “L'Osce e l'Azerbaigian possono dare un importante contributo alla stabilizzazione delle relazioni in questa direzione”, ha aggiunto Bayramov. (segue) (Rum)