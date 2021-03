Azerbaigian: ministro Esteri Bayramov, proseguiremo cooperazione con l'Osce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha osservato che durante l'incontro di oggi è stata discussa anche la cooperazione tra Azerbaigian e Svezia su una piattaforma multilaterale: “La Svezia è sempre stata attiva nell'aumentare l'interesse e l'attività dell'Unione europea in questa regione. Importante per il nostro Paese è anche il completamento degli accordi bilaterali con l'Unione europea. L'Azerbaigian è l'unico paese degli Stati del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina) che ha firmato degli accordi di partenariato strategico con nove paesi dell'Ue. Sosteniamo il completamento e l'entrata in vigore di questo accordo, tenendo conto dei principi di reciproco interesse e utilità con l'Unione europea”, ha concluso il ministro. (Rum)