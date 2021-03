Decreto Sostegno: Porchietto (FI), bene 12 miliardi a imprese ma ancora non sufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia che questa settimana il governo con il Dl Sostegno stanzi 12 miliardi per gli indennizzi alle imprese è senz'altro una buona cosa. La cifra è infatti più alta di quanto previsto finora dai vari decreti Ristori”. Lo afferma, in una nota, Claudia Porchietto, deputata e responsabile nazionale attività produttive di Forza Italia. “Non è però ancora abbastanza, non possiamo accontentarci di questo traguardo – aggiunge -. Serve un lavoro certosino per recuperare ogni singolo euro non impegnato e speso dai precedenti scostamenti di Bilancio. Dobbiamo garantire al mondo dell'impresa il massimo impegno possibile rispetto alle cifre disponibili”.(com)