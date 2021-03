Covid: Politi-Cerquoni (Lega), valutare riapertura immediata servizi scolastici 0-6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rientro in zona rossa, innegabilmente grava molto di più su alcune persone rispetto ad altre. Tutte le famiglie dove sono presenti bambini da zero a sei anni, quindi i bambini che andrebbero al nido o alla scuola dell'infanzia, si trovano a dover affrontare tutta una serie di difficoltà legate alla dipendenza e all' aiuto di cui bambini così piccoli necessitano continuamente". Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Flavia Cerquoni dirigente Lega Roma. "A ben guardare le possibilità per i genitori, se non aiutati dalle istituzioni, sono molto limitate: uno dei due, molto più spesso la donna, deve rinunciare agli impegni lavorativi per sopperire all'assenza del servizio scolastico. Inoltre i pesanti risvolti psicologici che l'isolamento produce sui bambini, soprattutto così piccoli, spesso è visibile fin da subito: scarsa autonomia, desocializzazione, rallentamento nello sviluppo cognitivo". (segue) (Com)