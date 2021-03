Covid: Politi-Cerquoni (Lega), valutare riapertura immediata servizi scolastici 0-6 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considerando che il personale scolastico è in buona parte già stato vaccinato e che dall'inizio della pandemia i servizi educativi 0-6 sono quelli in cui si è verificata la minor percentuale di contagio, chiediamo ai Ministri di valutare in tempi brevi la riapertura degli asili nido e delle scuole dell'infanzia. Questa decisione pesa positivamente a nostro avviso sul piano dei vantaggi per due importanti motivi: evitare che nelle famiglie si verifichi l'abbandono femminile del lavoro, calcolando che dall'inizio della pandemia la maggior parte delle persone che hanno perso il lavoro sono donne, e inoltre a livello pedagogico e psicologico i bambini più piccoli non rinuncino ad un' apprendimento equilibrato e sano", concludono nella nota i leghisti. (Com)