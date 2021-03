Energia: Federmetano, il 19 per cento del metano usato in autotrazione è di origine bio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il 19 per cento del metano usato nel settore dell'autotrazione in Italia nel 2020 è di origine bio. Lo dice la Federazione Nazionale Distributori e Trasportatori di metano (Federmetano), che ha elaborato una stima dei consumi di biometano per autotrazione in Italia durante lo scorso anno. Secondo la stima, a fronte dei circa 155 mln di Sm3 di biometano prodotti nel 2020 da 22 impianti attivi sul territorio nazionale (cui se ne sono aggiunti altri due in questi primi due mesi del 2021, per un totale di 24 impianti in produzione oggi in Italia) e il consumo di circa 817 mln di Sm3 di Cng nel 2020 (fonte dati Sfbm), la percentuale di biometano utilizzata nei trasporti nel 2020 è pari al 19 per cento. Un dato che appare interessante, in quanto significa che già oggi un quinto del rifornimento di tutte le auto a gas naturale in Italia è effettuato con carburante eco-compatibile e che di conseguenza 2,04 miliardi di chilometri ogni anno sono percorsi, dal milione di auto a metano, a impatto zero. Federmetano sottolinea "un risultato importante e che certamente deve essere incrementato per consentire al nostro Paese di traguardare una mobilità sostenibile, dal punto di vista sia ambientale sia economico e sociale, in modo immediato". La federazione di categoria ricorda che l'utilizzo del biometano in autotrazione comporta: abbattimento delle emissioni di anidride carbonica (Co2); impatto ambientale pari a quello dei veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile; sviluppo sostenibile che genera ricadute economiche sul territorio; crescita e innovazione per il sistema produttivo italiano con effetti positivi sul piano occupazionale.