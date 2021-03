Energia: Federmetano, il 19 per cento del metano usato in autotrazione è di origine bio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federmetano lavora affinché il biometano sia sempre più riconosciuto come soluzione vincente per traguardare una mobilità eco-compatibile e auspica che tutto il biometano che si andrà a produrre al 2030 - pari a 8 mld Sm3 secondo quanto riportato nell'edizione 2017 della Strategia Energetica Nazionale - possa essere utilizzato per l’autotrazione e che quindi il 15 per cento dei mezzi circolanti possa muoversi a biometano, ovvero con energia 100 per cento rinnovabile. Non dimentichiamo che, considerando il modello “From Well-to-Wheel”, il biometano – sia compresso sia liquefatto - consente una riduzione complessiva delle emissioni di Co2 che può andare dall’80 fino al 180 per cento rispetto ai carburanti tradizionali, quando si utilizza rispettivamente gas rinnovabile generato da Forsu o da reflui zootecnici, poiché in questo processo il metano che sarebbe altrimenti rilasciato in atmosfera è recuperato e utilizzato. (Com)