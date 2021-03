Covid: Gava, intervenire presto su trasporti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quasi 7 milioni di studenti sono alle prese da questa mattina con le difficoltà della didattica a distanza e altrettante famiglie, specie composte da lavoratori di settori che non si fermano, si trovano in difficoltà nella gestione dei figli a casa. Bambini e ragazzi sono costretti a rimanere a casa perché i trasporti pubblici, più che le classi, si sono rivelati luoghi di contagio e il precedente governo non è riuscito a potenziare per tempo i servizi di trasporto pubblico e a renderli sicuri nemmeno in queste condizioni eccezionali". Lo afferma, in una nota, il sottosegretario alla Transizione ecologica Vannia Gava (Lega). "Tra le finalità e le possibilità di investimento del ministero della Transizione ecologica ci sono la modernizzazione e l’elettrificazione dei trasporti pubblici: ci sono finalmente le condizioni per intervenire presto - aggiunge -. Dobbiamo evitare che questa occasione possa andare sprecata e offrire ai nostri figli, che sono oggi chiamati a un grande sacrificio, un sistema di trasporti più funzionale, efficiente e sicuro pronto per quando finalmente potranno tornare alla normalità".(com)