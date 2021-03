Ius soli: Rampelli (Fd'I) a Letta, considerarlo una priorità significa non essere lucidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, afferma: "Gli auguri al neosegretario Letta sono sinceri, per aver assunto la guida del Pd del pianeta Papalla. Considerare lo ius soli una priorità, mentre esplode la crisi economica e occupazionale, i ragazzi sono da un anno privati della socialità e non si vede la luce per fermare la proliferazione di ricoveri in terapia intensiva e di decessi - prosegue il parlamentare in una nota -, significa non essere lucidi. 'Aridatece' Zingaretti, fallace ma concreto, almeno parlava di minestra e non di asteroidi". L'esponente di Fd'I conclude: "Potremmo gioire di questa vocazione astronomica del Pd nostrano, dovrebbe avvantaggiarci, ma il problema è che, insieme alla sinistra, svantaggerà l'intera nostra comunità nazionale e questo ci preoccupa. Molto".(Com)