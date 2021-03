Family Act: Bonetti, auspico accelerazione della sua approvazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risulta essenziale attivare processi di riforma delle politiche lavorative e familiari, capaci di restituire concretezza a quella speranza necessaria per far ripartire questi progetti. Il Family Act è la prima riforma che risponde a questa esigenza, a sostegno delle famiglie, dei percorsi educativi, della necessità di promuovere lavoro femminile, un welfare paritario tra donne e uomini, e autonomia per i giovani. Auspico quindi un’accelerazione della sua approvazione". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in audizione alle Commissione riunite Bilancio e Affari sociali di Camera e Senato in relazione ai contenuti della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (Rin)