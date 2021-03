Difesa: Israele completa test per nuovo mortaio a guida laser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha completato i test del nuovo mortaio a guida laser noto come “Irin Sting”, destinato in particolare a colpire obiettivi nelle aree urbane riducendo al minimo i danni collaterali. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, citando un comunicato stampa del ministero della Difesa israeliano. Il mortaio “Iron Sting” da 120 millimetri è stato sviluppato dal ministero della Difesa, insieme alle Forze di difesa israeliane (Idf) e a Elbit Systems e, dopo il completamento con successo dei test nel sud del paese, sarà consegnato all'esercito. Il sistema d’arma prevede l’impiego di munizioni guidate da laser e Gps, trasformando le batterie di mortai in sistemi di precisione intelligenti. Il ministro della Difesa, Benny Gantz, ha affermato in una dichiarazione che l'industria israeliana fornisce all'Idf la tecnologia "che cambia l'arena di combattimento e ci offre mezzi più letali, accurati ed efficaci". La serie di test è stata eseguita utilizzando due sistemi “Cardom” in rete sviluppati da Elbit Systems: un sistema "Cardom", montato su un Apc M113 e un sistema "Cardom Spear", montato su un Suv Hummer 4X4. L'Iron Sting è progettato per attaccare i bersagli con precisione, sia su terreni aperti che in ambienti urbani, riducendo la possibilità di danni collaterali.(Res)