Usa: Generali Investments, indebolimento obbligazioni concede una tregua al dollaro

- Nell'ambito dei cali registrati quest'anno dai mercati obbligazionari globali, il dollaro statunitense ha avuto un attimo di respiro: il tasso di cambio effettivo ha recuperato quasi il due per cento da inizio anno ed il cambio euro/dollaro è tornato sotto la soglia di 1,20. Lo scrive Generali Investments in una nota, aggiungendo che il forte slancio dell'economia Usa, sostenuto dal rapido piano vaccinale e dal nuovo importante stimolo fiscale, potrebbe aiutare la moneta statunitense a consolidare la sua resilienza a breve termine. Ma è probabile, secondo gli analisti di Generali, che la tregua del dollaro si riveli temporanea: è una valuta anticiclica, che tende ad indebolirsi quando l'economia globale e la propensione al rischio aumentano. “L'Europa e le altre economie avanzate sono destinate a riprendersi durante la primavera e l'estate, innescando nuovi venti contrari al biglietto verde: gli Stati Uniti sovraperformeranno, ma parte dell'ingente stimolo penetrerà nell'economia globale attraverso un crescente deficit commerciale”, scrivono gli analisti, sottolineando che la Fed continuerà ad essere un riferimento contro le speculazioni circa aumenti anticipati dei tassi. I rendimenti Usa, prosegue la nota, possono ancora aumentare ulteriormente ma soprattutto a causa di un premio per l'inflazione più elevato che, in ultima analisi, è di minor sostegno per il dollaro. “La Bce si è impegnata ad accelerare i suoi acquisti Pepp: ciò limiterà i rendimenti dei Bund ma allevierà anche il premio per il rischio sul debito dell'Europa meridionale e sull'Euro”, concludono gli analisti. (Com)