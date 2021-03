Kosovo-Serbia: Haxhiu (Vetevendosje), serve revisione accordi raggiunti nel dialogo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Ue, ha detto ancora l'inviato, si aspettano che le due parti attuino tutto ciò che è stato concordato nel processo di dialogo in questi dieci anni. "Infine, alcune parole sulla partnership con gli Stati Uniti. Abbiamo una storia di cooperazione molto buona e stretta e stiamo tornando alla nostra stretta collaborazione, abbiamo preparato questa visita insieme, avevamo anche programmato una visita congiunta con il mio collega Matthew Palmer, ma non poteva", ha detto Lajcak concludendo che Ue e Stati Uniti condividono lo stesso obiettivo per la regione dei Balcani occidentali, ovvero il loro avvicinamento all'Unione europea. Lajcak ha avviato il primo marzo un tour nei Balcani occidentali che hanno visto come prima tappa Pristina. L'inviato Ue ha dichiarato, dopo gli incontri con le autorità kosovare, che un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia potrebbe essere raggiunto durante il mandato del prossimo governo di Pristina. "L'ho detto in passato e lo ripeto, questo processo può essere completato in pochi mesi, non servono anni per raggiungere un accordo", ha dichiarato Lajcak secondo cui spetta a Pristina e Belgrado decidere come vogliono procedere. "Se ci vogliono incontrare su base mensile, noi siamo qua", ha concluso. (Alt)