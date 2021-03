Serbia: premier Brnabic oggi a colloquio online con inviato Usa Palmer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, avrà oggi un colloquio online con il vice segretario aggiunto per gli affari europei ed eurasiatici del dipartimento di Stato Usa, Matthew Palmer. Nella giornata di ieri Palmer, che è anche l'inviato degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, ha avuto dei colloqui online con le autorità di Pristina. Palmer ha avuto colloqui separati con la presidente ad interim Vjosa Osmani, il primo ministro uscente Avdullah Hoti, il leader di Vetevendosje Albin Kurti, vincitore delle ultime elezioni, e con il leader della Lista serba Goran Rakic. Osmani ha affermato che l'obiettivo attuale è la creazione di istituzioni in tempi rapidi. I cittadini del Kosovo, ha aggiunto Osmani, hanno votato per la coalizione vincente sulla base delle priorità definite che si concentrano sulla lotta alla criminalità e alla corruzione, sulla creazione di posti di lavoro e sulle prospettive per i giovani. Osmani ha anche aggiunto che la fornitura di vaccini contro il Covid-19 e la ripresa economica dopo la pandemia devono essere le priorità delle nuove istituzioni. (segue) (Seb)