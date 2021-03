Serbia: premier Brnabic oggi a colloquio online con inviato Usa Palmer (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una nota diffusa dal governo del Kosovo, il premier uscente Hoti e Palmer hanno discusso della situazione generale in Kosovo e delle sfide provocate dalla pandemia. Hoti ha ringraziato Palmer per il continuo sostegno degli Stati Uniti al Kosovo. Il leader di Vetevendosje, Albin Kurti, ha dichiarato su Twitter che al centro del colloquio con Palmer è stata la questione dei vaccini anti Covid, oltre che gli investimenti Usa in Kosovo e il dialogo Belgrado-Pristina. Il leader di Lista serba Goran Rakic ha dichiarato, nel corso dell'incontro virtuale con l'inviato Usa, di aspettarsi che i partiti politici rispettino il risultato elettorale della Lista serba. Rakic ha infine sottolineato che il proseguimento del dialogo Belgrado-Pristina è vitale per la comunità serba. (segue) (Seb)