Cina-Canada: caso Meng (Huawei), giudice canadese respinge nuova richiesta nel caso di estradizione (5)

- Secondo i difensori di Meng, Vander Graaf avrebbe ingannato la donna dicendo agli agenti di frontiera di mantenere segreti il suo mandato e le accuse di frode statunitensi, in modo da evitare che chiedesse l'assistenza di un avvocato. Vander Graaf ha detto nella sua testimonianza del 26 novembre di ricordare dettagli che non ricordava quando lo scorso anno aveva affermato sotto giuramento di non avere memoria degli eventi. "Quando ho preparato questo affidavit (una dichiarazione giurata), ho esaminato i miei appunti e le mie e-mail e l'ho preparato al meglio dei miei ricordi di quel momento. Ho ricordato dopo aver preparato ulteriormente gli eventi di cui porto testimonianza oggi", ha detto. L'interrogatorio di quasi tre ore di Meng da parte di agenti di frontiera canadesi prima del suo arresto nel dicembre 2018 da parte dell'Rcmp su mandato degli Stati Uniti è diventato un punto critico nell'udienza di estradizione in corso. (segue) (Cip)