Regno Unito: Johnson annuncia investimenti da 3,5 miliardi di euro su rete bus inglese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato nuovi investimenti per un valore di 3 miliardi di sterline (3,5 miliardi di euro) sulla rete degli autotrasporti inglese. Il nuovo piano di investimenti, che includerà l'acquisto di 4 mila nuovi bus completamente elettrici o a idrogeno, nelle intenzioni del governo permetterà il collegamento di aree meno servite nelle aree più remote dell'Inghilterra, e contribuirà allo sviluppo di queste aree attraverso tariffe semplificate e migliori collegamenti tra le diverse reti. I sindacati dell'autotrasporto hanno tuttavia fatto presente che l'attuale politica di investimenti rappresenterebbe di fatto un dietrofront completo delle politiche di privatizzazione messe in atto dal governo conservatore di Margaret Thatcher negli anni '80, le quali avevano privato la quasi totalità delle reti di autotrasporto inglesi riducendo di fatto i servizi alle aree più isolate e quindi meno profittevoli per le compagnie private. (Rel)