- Nel decreto Sostegno ci saranno circa 5 miliardi per i vaccini. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Claudio Durigon, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. Risorse, ha spiegato, che serviranno per l'acquisto, la distribuzione e somministrazione e per la realizzazione del polo vaccinale annunciato dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. (Rin)