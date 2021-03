Pd: Amendola, discorso di Letta segna un nuovo cammino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso di Enrico Letta segna un nuovo cammino per il Partito democratico. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Studio24” su “Rainews”. Secondo Amendola ci sono due elementi centrali nel discorso di Letta: “Il Pd come motore del governo Draghi per portare fuori l’Italia dall’emergenza economica e sanitaria; e, secondo punto, nuove fondamenta per il progressismo italiano, la transizione digitale, l’economia che deve cambiare e una grande dose di entusiasmo per allargare la partecipazione ai progressisti di una nuova generazione”, ha detto Amendola. (Les)