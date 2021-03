India: coronavirus, oltre 26 mila nuovi casi, l’aumento maggiore da 85 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bollettino quotidiano di oggi del ministero della Sanità segnala 26.291 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto da 85 giorni, che ha portato il totale a 11.385.339. Nella settimana dall’8 al 15 marzo l’aumento è stato del 33 per cento rispetto alla precedente, l’incremento settimanale maggiore da luglio. Sono stati registrati anche 118 decessi e il numero complessivo delle vittime è salito a 158.725, con un tasso di letalità dell’1,39 per cento. I casi attivi sono 219.262, pari all’1,93 per cento, e quelli risolti 11.007.352, con un tasso di recupero del 96,68 per cento. Ieri sono stati effettuati 703.772 test e il totale ha raggiunto 227.407.413. La maggior parte delle nuove infezioni si concentra nel Maharashtra: 16.620, pari al 63,21 per cento. Seguono il Kerala con 1.792 e il Punjab con 1.492. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al quarto per decessi, dopo Usa, Brasile e Messico. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e finora sono state effettuate quasi 30 milioni di somministrazioni. (segue) (Inn)