Energia: Corte dei conti, luci e ombre nella gestione di Csea nel 2019 (2)

- Nel corso dell'esercizio 2019, l'ente, vigilato dall'Arera e dal ministero dell'Economia e delle Finanze, ha continuato la mission istituzionale, volta alla riscossione degli oneri generali di sistema e di altre componenti tariffarie presenti nella bolletta dei servizi di somministrazione dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, nonché all'utilizzo per scopi pubblicistici degli stessi (tra cui sviluppo fonti rinnovabili dell'energia ed efficienza energetica; perequazioni generali e specifiche; ricerca di sistema elettrico nazionale; smantellamento in sicurezza delle centrali nucleari); tuttavia la Corte rileva uno svolgimento soltanto parziale delle ispezioni programmate per il controllo degli operatori dei vari settori, ed in particolare, per quello elettrico, che pure costituisce quello più importante per numero di operatori e per ammontare di erogazioni. In relazione ai cospicui crediti vantati dall'ente, la magistratura contabile ha sottolineato la necessità di un costante monitoraggio delle situazioni creditorie, atteso il numero e l'entità degli importi. La Sezione ha, infine, evidenziato la sussistenza di una problematica relativa alla sede dell'ente, attualmente in locazione passiva, con un contratto oggetto di una vertenza giudiziaria con la proprietà, e in relazione a cui l'Ente, attualmente, sta cercando soluzioni anche attraverso il reperimento di locali di proprietà demaniale. (Com)