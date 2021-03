Romania: Partito socialdemocratico presenza mozione di sfiducia contro il ministro dell'Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico (Psd) della Romania ha presentato al Parlamento di Bucarest una mozione di sfiducia contro il ministro dell'Economia, Claudiu Nasui. La mozione sarà discussa e votata questa settimana. L'agenda del Senato prevede per domani il dibattito e il voto sulla mozione. Il ministro dell'Economia viene accusato dai socialdemocratici di non aver adottato alcuna misura a sostegno degli imprenditori e di insistere sulla vendita dei pacchetti azionari delle compagnie statali redditizie. Nasui sostiene, però, che la mozione sia collegata alla pubblicazione delle liste dei contratti firmati dal ministero e annuncia di non fermare gli iter per la trasparenza. La direzione del Parlamento deciderà anche su una nuova riunione plenaria per la ratifica della decisione sul sistema delle risorse proprie dell'Ue. La decisione richiede due terzi dei voti, ma la maggioranza e le opposizioni non hanno raggiunto ancora un accordo. Il Psd condiziona il sostegno ad un dibattito parlamentare sulle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. (segue) (Rob)