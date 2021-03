Romania: Partito socialdemocratico presenza mozione di sfiducia contro il ministro dell'Economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il primo ministro romeno, Florin Citu, ha confermato nei giorni scorsi che il Piano nazionale di ripresa e resilienza della Romania sarà pronto tra pochi giorni e verrà presentato al pubblico. "Continuano i colloqui all'interno della coalizione sul Piano di resilienza nazionale. Abbiamo un ottimo Piano. Così come abbiamo costruito il bilancio dello Stato, anche qui ci concentriamo sugli investimenti. Tra pochi giorni sarà pronta, credo, una forma definitiva", ha detto Citu. Alla domanda se il Piano nazionale di ripresa sarà presentato anche ai rappresentanti del Partito socialdemocratico (Psd) – all'opposizione -, per essere successivamente ratificato in Parlamento, Citu ha risposto: "No. Lo presenteremo ai romeni. I cittadini romeni devono conoscere il Piano nazionale di recupero e resilienza. Lo presenteremo al pubblico. I romeni vedranno il Piano, sarà approvato nella riunione del governo e sarà trasparente. È un programma per tutti i romeni", ha concluso il capo del governo di Bucarest. (segue) (Rob)