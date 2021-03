Romania: Partito socialdemocratico presenza mozione di sfiducia contro il ministro dell'Economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito socialdemocratico della Romania (Psd), Marcel Ciolacu ha inviato lo scorso 4 marzo una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui si lamenta dello "slittamento antidemocratico" del governo romeno. Il leader del Psd afferma che l'esecutivo di Bucarest ha politicizzato la concessione di denaro dal bilancio e dai fondi europei. Ciolacu invita la presidente della Commissione Ue e il vicepresidente Frans Timmermans ad assumere "posizioni pubbliche" in modo che i cittadini romeni si sentano "protetti" dall'Unione europea quando i governi "violano i principi democratici dello stato di diritto". "Il nostro Paese sta scivolando su un percorso antidemocratico, e come leader dell'opposizione in Romania ho la responsabilità di fare tutto il possibile per aiutare i cittadini e per difendere i nostri valori democratici europei", si legge nella lettera. (segue) (Rob)