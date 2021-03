Romania: Partito socialdemocratico presenza mozione di sfiducia contro il ministro dell'Economia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciolacu ha inoltre sottolineato che il Psd è aperto a discussioni costruttive sul futuro della Romania sulla via europea e democratica. Ciolacu afferma che i partiti della coalizione hanno approvato una Finanziaria senza accettare nessuno degli emendamenti presentati, che il governo ha stanziato importi dal budget in modo preferenziale, secondo un "algoritmo politico", e che il Piano nazionale di recupero e resilienza non è stato discusso in Parlamento. L'agenzia romena d'informazione "Digi 24" ha scritto di recente dell'insoddisfazione dei socialdemocratici e sulle tensioni che potrebbero mettere in pericolo i fondi europei. I socialdemocratici chiedono al governo di venire in Parlamento con il piano che prevede i progetti finanziati con soldi europei e minacciano che, altrimenti, bloccheranno la ratifica del trattato che prevede l'aumento del contributo della Romania all'Ue. (Rob)