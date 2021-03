Vaccini: inaugurato al parcheggio di Trenno a Milano il nuovo drive through

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurato oggi dal ministro della difesa Lorenzo Guerini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dalla vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo il nuovo punto vaccinale contro il Covid di Milano presso il drive through della Difesa del Parco Trenno dove vengono anche effettuati i tamponi. Sono 2 le pre linee a essere state riconvertite e vi saranno somministrati 600 vaccini al giorno che, a pieno regime, potranno arrivare fino a 2 mila mentre all'Ospedale Militare di Baggio ne vengono somministrati 1.300 al giorno. Sono 60 i medici e 120 gli infermieri militari impiegati in Lombardia presso l'Ospedale Militare di Baggio e nei 28 Drive Through della Difesa (Dtd) dove vengono somministrati 16mila vaccini anticovid, 20mila vaccini antinfluenzali, 300mila tamponi effettuati. (segue) (Rem)