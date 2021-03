Vaccini: inaugurato al parcheggio di Trenno a Milano il nuovo drive through (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Utilizzati anche Team mobili della Difesa per le vaccinazioni nelle Rsa. Prossimamente, in base alle richieste e alle esigenze, potranno essere riconvertite anche le altre postazioni. Il Drive Through di Milano, situato presso il Parco Trenno è il più grande schierato in Italia con un'area occupata di circa 2 mila mq e un parcheggio di 20mila mq, è il primo a essere trasformato in Presidio Vaccinale della Difesa. La linea dedicata alla vaccinazione, con impiego di medici e infermieri militari, sarà operativa dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 17.30 ed è situata all'interno della struttura, realizzata dall'Esercito Italiano in collaborazione con la Regione Lombardia, Agenzie di Tutela della Salute (Ats) Città Metropolitana, Comune di Milano, Protezione Civile e Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, attiva dallo scorso 13 novembre con una capacità di effettuare fino a 800 tamponi al giorno. Il Centro Ospedaliero Militare di Milano metterà a disposizione il personale medico e sanitario mentre l'Asst Santi Paolo e Carlo della Regione Lombardia gestirà tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi. (segue) (Rem)