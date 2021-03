Vaccini: inaugurato al parcheggio di Trenno a Milano il nuovo drive through (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione tra i due enti per le vaccinazioni è già in corso presso "l'Ospedale Militare di Baggio" dove dal 18 gennaio è iniziata la vaccinazione degli over 80enni. Dal 4 marzo è stato attivato un secondo padiglione e grazie anche alla collaborazione delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, del personale militare del Sovrano Militare Ordine di Malta e del mondo dell'associazionismo milanese la capacità è stata raddoppiata arrivando fino a 1.300 vaccini al giorno. Su tutto il territorio nazionale sono 138 i Drive Through della Difesa, mentre sono 7 i Presidi Vaccinali della Difesa già operativi: a Milano presso l'Ospedale Militare di Baggio e da oggi al Drive Through del Parco Trenno, a Roma presso la Cecchignola, ad Isernia in Molise, a Cosenza dove è stato riconvertito l'ospedale da campo costruito dall'Esercito Italiano, a Pomigliano D'Arco in provincia di Napoli e a Caserta presso la Caserma della Brigata "Garibaldi" dove la Difesa fornisce solo l'infrastruttura e il supporto logistico mentre il personale sanitario proviene dall'azienda sanitaria locale. Questi volumi di attività sono resi possibili anche grazie al reclutamento straordinario di personale sanitario – deciso dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Guerini durante la fase della pandemia - attuato in tempi rapidissimi. (Rem)