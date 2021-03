Serbia-Usa: presidente Vucic oggi a colloquio con inviato di Washington Palmer (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico Usa ha anche ribadito il proprio sostegno alle modifiche alla legge elettorale. "Palmer ha sottolineato che la società civile della Bosnia Erzegovina e la Commissione elettorale centrale (Cec) devono essere coinvolte affinché il processo (del gruppo di lavoro inter-agenzia) Iawg sia credibile. In quanto istituzione responsabile dell'applicazione della legge elettorale, il coinvolgimento della Cec nel processo non è qualcosa che viene negoziato e non dovrebbe servire come scusa per evitare risultati nelle riforme necessarie", ha scritto su Twitter l'ambasciata degli Stati Uniti a Sarajevo. (Seb)