Uganda: presidente Museveni non si è ancora vaccinato, “sto decidendo quale vaccino scegliere”

- Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, non è stato ancora vaccinato e sta ancora decidendo a quale dei vaccini contro il Covid sottoporsi. In un discorso televisivo trasmesso ieri sera, Museveni ha detto di non essere ancora stato vaccinato perché "abbastanza attento e ben protetto dal sistema”, così come sua moglie Janet Museveni. “Il motivo per cui non sono stato vaccinato è perché prima di tutto sono abbastanza attento e ben protetto dal sistema qui (nella sua residenza ufficiale). Ma in secondo luogo sto anche esaminando quale dei vaccini dovrei scegliere: Johnson & Johnson, quello cinese (Sinovac) o quello russo (Sputnik V)”, ha detto il capo dello Stato, che ha poi respinto i resoconti dei media secondo cui lui e la sua cerchia ristretta sarebbero stati segretamente vaccinati prima che il Paese ricevesse formalmente i vaccini e in tal senso ha invitato il quotidiano locale “Daily Monitor” a scusarsi "a grandi lettere in prima pagina". La notizia, riportata anche dal “Wall Street Journal”, era stata negata il mese scorso anche dal ministro della Sanità ugandese, Jane Aceng. La scorsa settimana l’Uganda ha avviato la campagna di vaccinazione dopo aver ricevuto le prime 864 mila dosi di vaccino AstraZeneca nell’ambito dell’iniziativa Covax, lanciata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per garantire l’accesso al vaccino nei Paesi in via di sviluppo. Altre 2.688.000 dosi sono attese nel mese di giugno. L'Uganda prevede di vaccinare il 49,6 per cento della sua popolazione in modo graduale.(Res)