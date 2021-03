Spagna: Comunità Madrid, Alta Corte di giustizia conferma convocazione elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta Corte di giustizia di Madrid ha confermato lo scioglimento dell'Assemblea di Madrid e la convocazione di elezioni anticipate (il 4 maggio) secondo quanto disposto dalla presidente della regione, Isabel Diaz Ayuso, del Partito popolare (Pp). Come riferisce il quotidiano "El Confidencial", i magistrati hanno respinto la richiesta di sospendere la decisione in via cautelare come richiesto dai partiti di opposizione in quanto questa convocazione è stata "validamente esercitata" nel momento in cui la presidente Ayuso ha firmato il decreto "senza pregiudicare l'efficacia di questa chiamata elettorale". Secondo l'Alta Corte, la validità e l'efficacia del decreto "non può essere compromessa dalla successiva presentazione di una o più mozioni di sfiducia" come fatto da Mas Pais e il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe). I due partiti avevano basato il ricorso sul fatto che le due mozioni erano state registrare alle 13:03 del 10 marzo, mentre la comunicazione ufficiale di scioglimento dell'Assemblea è stata resa nota alle 16:10 dello stesso giorno.(Spm)