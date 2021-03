Slovacchia: partito Olano, le contraddizioni in seno alla coalizione di governo restano irrisolte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le contraddizioni in seno alla coalizione al governo in Slovacchia restano irrisolte. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Tasr" Matus Bystriansky, portavoce del partito Gente comune e personalità indipendenti (Olano). Bystriansky ha detto che i negoziati in seno alla maggioranza per trovare una soluzione alla crisi sono in corso e che oggi il gruppo parlamentare di Olano si riunirà "per preservare il funzionamento del Consiglio nazionale slovacco", ovvero il Parlamento. Il portavoce ha ribadito che la formazione è "contraria a elezioni anticipate perché affronta con grande rispetto la richiesta degli elettori che vogliono emendare la Slovacchia dalla corruzione e dall'abuso di potere". "In questa situazione un voto anticipato condurrebbe a un ritorno dell'ingiustizia", ha continuato. Olano è comunque "consapevole della sua fetta di responsabilità per la crisi interna alla coalizione, ragione per la quale si scusa con gli elettori". Il movimento vuole soddisfare le promesse elettorali e il programma di governo. Olano ha "un forte mandato" e lo stesso va detto della coalizione con cui governa il Paese. Si tratta di un mandato consegnato per fare i conti con la "mafiosizzazione" dello Stato la cui responsabilità va "agli esecutivi di Robert Fico e Peter Pellegrini", ha concluso Bystriansky. (Vap)