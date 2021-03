Recovery: Amendola, riusciremo a presentare piano entro fine aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo riuscirà a presentare il Recovery plan entro fine aprile. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Studio24” su “Rainews”. “Il governo Draghi, sulla scorta di documentazione di quello precedente, sta lavorando in maniera intensa. La governance è incentrata al ministro dell’Economia (Daniele) Franco. Nei prossimi giorni il Parlamento voterà delle mozioni di indirizzo per consentire al governo di finalizzare il piano”, ha detto Amendola. “Tutti i Paesi presenteranno il piano entro fine aprile. Noi ce la faremo e dovremo farlo bene insieme a tutti i 27 perché vogliamo che questa scelta europea abbia successo non solo per i prossimi sei anni ma diventi un’idea fondante per l’Europa che vogliamo costruire”, ha detto il sottosegretario.(Les)