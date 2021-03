Francia-Spagna: Macron incontra Sanchez a Montauban per vertice franco-spagnolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente francese Emmanuel Macron incontra il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez a Montauban, nel sud ovest della Francia per il 26esimo vertice franco-spagnolo. Nel corso del vertice è prevista la firma di una convenzione sulla doppia nazionalità, che riguarda i 350 mila spagnoli in Francia e i 160 mila francesi residenti in Spagna. L'Eliseo ha però fatto sapere che al centro delle discussioni tra Macron e Sanchez ci saranno anche temi riguardanti sicurezza e a lotta al terrorismo, insieme al "rilancio delle economie europee di energia". A causa della crisi del coronavirus, alcuni dei ministri parteciperanno in videoconferenza.(Frp)