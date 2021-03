Pd: Amendola, primo obiettivo è allargare il campo della partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo obiettivo della nuova segreteria del Partito democratico guidato da Enrico Letta non è solo un’alchimia fra le forze di centrosinistra ma allargare il campo della partecipazione. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Studio24” su “Rainews”. Si punta ad “aprire a tanti elettori, a tanti cittadini, per tornare a un livello di partecipazione molto più forte. Un nuovo partito non è solo finalizzato a un rapporto con le leadership partititiche ma è aperto” a nuovi confronti, ha detto Amendola. “Credo che sia molto più ambizioso di un solo relazionarsi alle forze del centrosinistra. Sappiamo dei dati dell’astensione e della disillusione creati negli ultimi anni e credo che questo che sia il terreno su cui costruire il nuovo Pd”, ha aggiunto il sottosegretario. (Les)