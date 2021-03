Regno Unito: Johnson promette revisione integrata per Difesa e politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha promesso che renderà il Regno Unito più "in forma" grazie alla nuova revisione integrata della Difesa e della politica estera, che sarà annunciata nella giornata di domani. Il premier ha annunciato che ci saranno "ulteriori investimenti" in infrastrutture e competenze in tutto il Paese, e che oltre 500 posti di lavoro al ministero degli Esteri saranno spostati da Londra ad East Kilbride, a sud di Glasgow in Scozia. Tuttavia diversi parlamentari, sia dell'opposizione che della maggioranza che sostiene Johnson, hanno messo in guardia circa il fatto che la "generale inettitudine" del governo negli ultimi 20 anni ha sempre "minato" i tentativi di aggiornare le Forze armate. La cosiddetta "revisione integrata", annunciata per la prima volta nel 2019 e posticipata da novembre 2020 a causa della pandemia, espliciterà le priorità della Difesa e degli Esteri britannici per il prossimo decennio, dando particolare enfasi alla guerra cibernetica e alle relazioni con l'Asia e l'area pacifica. (Rel)