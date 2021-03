Imprese: NextChem e Agilyx firmano accordo per progetti di riciclo chimico via pirolisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire Tecnimont annuncia che la sua controllata NextChem e Agilyx Corporation, società interamente controllata da Agilyx As, pioniera nel riciclo avanzato della plastica post-consumo, hanno firmato un accordo per sostenere lo sviluppo di impianti di riciclo chimico avanzato a livello mondiale. Stando al relativo comunicato stampa, l'accordo integra la tecnologia avanzata di pirolisi di Agilyx con l'esperienza di NextChem, leader nel licensing, nello sviluppo e nei servizi Epc per soluzioni di riciclo della plastica. Secondo l'accordo, prosegue la nota, NextChem sarà il partner tecnologico ed Epc di Agilyx: scopo della partnership è accelerare l'implementazione di impianti di riciclo chimico a livello mondiale. Questi impianti utilizzeranno la tecnologia avanzata di pirolisi di Agilyx nel processo di conversione dei rifiuti plastici misti in olefine e carburanti circolari. (segue) (Com)