Imprese: NextChem e Agilyx firmano accordo per progetti di riciclo chimico via pirolisi (2)

- Grazie ad una lunga esperienza nel riciclo avanzato della plastica, la tecnologia proprietaria di Agilyx di riciclo chimico è in grado di trasformare la plastica post-consumo in componenti chimici con le stesse caratteristiche dei prodotti originali, con la possibilità di riutilizzarli in modo continuo, aumentando così il recupero della plastica che non può essere riciclata con i metodi tradizionali. Obiettivo della partnership, in questa fase iniziale, è sviluppare una serie di progetti di riciclo chimico per terze parti: il focus iniziale sarà su due progetti già identificati, uno in Europa e uno in Sud America. Inoltre, l'accordo rappresenterebbe un'opportunità per co-investimenti in progetti specifici, al fine di accelerare la pipeline commerciale globale. (segue) (Com)