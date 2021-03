Imprese: NextChem e Agilyx firmano accordo per progetti di riciclo chimico via pirolisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo orgogliosi di aggiungere questa nuova partnership con Agilyx al nostro portafoglio e di sviluppare ulteriormente il nostro paniere di soluzioni tecnologiche per la circular economy, che comprende l'Upcycling, il waste to chemicals, il waste to fuels, la polimerizzazione e ora anche la conversione termochimica (pirolisi)”, ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont e di NextChem. “Siamo fortemente impegnati a trovare soluzioni per la sostenibilità della plastica lungo il suo ciclo di vita per contribuire a una nuova economia circolare e low carbon", ha aggiunto. "Questa alleanza rappresenta un'accelerazione per Agilyx verso l'espansione della nostra presenza e dello sviluppo della nostra tecnologia di riciclo avanzato in tutto il mondo: NextChem è leader a livello mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di progetto e tecnologie per la transizione energetica e l’economia circolare, e siamo lieti di collaborare con loro mentre cerchiamo di espandere le nostre licenze tecnologiche", ha aggiunto Tim Stedman, amministratore delegato di Agilyx. (Com)