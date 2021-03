Libano: Bassil afferma volontà di “rivedere” intesa con Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gebran Bassil, leader cristiano maronita della Corrente patriottica libera (Cpl) e genero del presidente del Libano, Michel Aoun, ha fatto appello ieri in un discorso televisivo a creare una “strategia di difesa”, affermando nel contempo la necessità di una “revisione” dell’intesa tra il suo partito e il movimento sciita Hezbollah. “Il Cpl è determinato a rivedere il documento d’intesa con Hezbollah, con la volontà di migliorare questo documento per proteggere il Libano mediante una strategia di difesa, l’edificazione dello Stato mediante una vera lotta contro la corruzione e la messa in campo di tutte le riforme”, ha detto Bassil. Nello stesso contesto il leader maronita ha sottolineato la necessità che “le armi siano nelle mani dello Stato, affinché i libanesi non ne abbiano più timore”. La questione dell’elaborazione di una “strategia di difesa” è particolarmente sensibile, visto che Hezbollah è la sola formazione ad avere mantenuto il suo arsenale dopo la fine della guerra civile nel 1990. Il Cpl e il partito sciita, guidato da Hassan Nasrallah, hanno siglato l’intesa cosiddetta di Mar Mikhael nel 2006. (Res)