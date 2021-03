Siria: dieci anni di conflitto, appelli a manifestazioni nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del decimo anniversario dall’inizio delle proteste che hanno condotto all’attuale conflitto siriano, attivisti e consigli locali hanno lanciato appelli a manifestazioni nel nord della Siria, mentre 60 organizzazioni dell’opposizione dentro e fuori il Paese hanno rinnovato “l’impegno a far cadere il regime di Bashar al Assad e i simboli del suo comando”. Le manifestazioni si concentreranno secondo gli attivisti in più di 15 località del nord del Paese, e dopo essere cominciate ieri si protrarranno fino al 19 marzo, nelle città di Atarib, Azaz, Al Bab, Idlib, Ras al Ain, Sarmada, Ariha, Akhtarin, Kafr Takharim, Bzaa, Sheikh al Hadid, Jarablus, Sawran, Maraa, Afrin. Il consiglio locale di Afrin, nel nord del governatorato di Aleppo, ha, ad esempio, dichiarato la giornata di oggi festività ufficiale in tutte le circoscrizioni della città, in occasione dell’anniversario delle proteste antigovernative del 2011, facendo appello a “manifestare e festeggiare per confermare i fondamenti della rivoluzione, e proseguirla finché non saranno realizzati i suoi obiettivi”. (Res)