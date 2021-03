Medio Oriente: Hamas annuncia prima elezione di una donna nell’ufficio politico di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento palestinese Hamas ha annunciato ieri l’elezione di una donna nel suo ufficio politico nella Striscia di Gaza, per la prima volta. In un comunicato stampa, il movimento palestinese ha detto che nel quadro delle sue elezioni interne, il Consiglio della Shura ha convocato un incontro durante il quale sono stati eletti ieri i membri dell’ufficio politico per l’enclave, dell’Autorità amministrativa, e i presidenti delle Commissioni di vigilanza. “Per la prima volta è stata eletta all’ufficio politico del movimento una sorella, in aggiunta alla presidente del movimento femminile”, riferisce la nota. La scorsa settimana, il movimento ha riconfermato la nomina di Yahya Sinwar a capo del movimento per la Striscia di Gaza, per un secondo mandato dopo la prima elezione avvenuta nel 2017. (Res)