Iraq: deputati minoranze religiose boicottano voto finale su Corte federale

- I deputati che rappresentano le minoranze religiose presso il parlamento iracheno hanno deciso di boicottare la seduta durante la quale oggi l’emiciclo di Baghdad cercherà di approvare in via definitiva la legge sulla Corte federale. La ragione del boicottaggio è la mancata rappresentanza delle confessioni religiose minoritarie nell’organo costituzionale, che secondo il progetto di legge in discussione comprende membri “laici”, esperti di diritto islamico e figure religiose musulmane (sunnite e sciite). Secondo il deputato Nawfal al Nashi, “le parti politiche legate ad agende straniere hanno l’idea che un certo Islam politico debba sopraffare altre religioni e ridurre o impedire la loro partecipazione alle decisioni, in base al principio per cui la religione islamica è la religione dello Stato iracheno secondo la Costituzione”. Il parlamento sarà chiamato oggi ad approvare i tre articoli rimanenti (su 24) della legge sulla Corte federale, che sono anche i più controversi: si tratta degli articoli che definiscono la composizione dell’organo costituzionale, chiamato a valutare la costituzionalità delle leggi e a convalidare gli esiti delle elezioni, e il peso della componente islamica nei giudizi di costituzionalità. (Res)