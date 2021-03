Iraq: premier Al Kadhimi incontra patriarca caldeo Sako, focus su visita del Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha incontrato ieri a Baghdad il patriarca di Babilonia dei Caldei, cardinale Louis Raphael Sako. Secondo una nota dell’ufficio stampa di Al Kadhimi, durante l’incontro Sako ha espresso “profonda gratitudine e apprezzamento per gli sforzi del governo, che hanno condotto al successo della visita di sua Santità papa Francesco in Iraq”, sottolineando che tale successo “rafforza la posizione dell’Iraq nella comunità internazionale e il suo contributo a sostenere i valori della convivenza pacifica e della stabilità nel Paese”. Da parte sua, Al Kadhimi ha espresso “gratitudine per gli sforzi della Chiesa irachena e per il suo ruolo nel preparare questa visita, e nel far sì che essa fosse una visita per tutto l’Iraq e non solo per i cristiani”. Il “modello” presentato dall’ayatollah Ali al Sistani e dal Papa, ha detto Al Kadhimi, “traccia per noi una strada di speranza nel futuro e rafforza i valori della coesione”. (Res)