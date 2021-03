Siria: dieci anni di conflitto, Ong stima più di 388 mila morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci anni di conflitto in Siria hanno causato più di 388 mila morti, poco meno di un terzo dei quali civili. È la stima effettuata dall’Osservatorio siriano dei diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Dallo scoppio della rivolta nel Paese, il 15 marzo 2011, fino all’alba di ieri, 14 marzo 2021, la Ong ha contato un totale di almeno 388.652 morti. Fra questi, secondo il calcolo dell’Osservatorio, 117.388 erano civili, e 22 mila bambini, uccisi in maggioranza a seguito di attacchi condotti da forze governative e milizie alleate. Il conteggio dell’organizzazione considera tra le vittime civili 16 mila persone morte nei campi di detenzione e nelle carceri governative, il cui decesso è stato documentato, mentre non comprende la morte di altre 88 mila persone, sempre decedute in centri detentivi, che la Ong non è riuscita a documentare singolarmente. (Res)