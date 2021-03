Iraq: forze di sicurezza sventano infiltrazione “gruppo terroristico” dalla Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando delle operazioni congiunte iracheno ha annunciato ieri di aver sventato l’infiltrazione di un non meglio precisato “gruppo terroristico” dalla Siria, mentre questo cercava di entrare in territorio iracheno nell’area di confine di Dukji, a ovest di Jabal Sinjar. Lo riferisce un comunicato del Comando iracheno. Al contempo, sottolinea la nota, “le nostre forze si sono scontrate con un altro gruppo terroristico proveniente dall’interno del territorio iracheno presso Jabal Sinjar, dopo che questo aveva aperto il fuoco in direzione del reggimento (il Terzo della Sesta brigata)”. Gli scontri con questo secondo gruppo terroristico sono durati mezz’ora, e a seguito dell’attacco un militare del Terzo reggimento è rimasto ucciso. (segue) (Res)