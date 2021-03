Iraq: scontri a Najaf tra forze di sicurezza e manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo giorno di fila hanno avuto luogo ieri a Najaf, città santa sciita nel sud dell’Iraq, scontri tra forze antisommossa e manifestanti, scesi in piazza per chiedere le dimissioni del governatore della provincia, Luay al Yasiri, e per chiedere di processare i funzionari corrotti delle precedenti amministrazioni locali. Il successo del movimento di proteste nel governatorato di Dhi Qar, che ha portato il mese scorso il governo di Baghdad a decidere la rimozione del governatore Nazem Waeli, ha incoraggiato la ripresa di dimostrazioni simili a Najaf e in altre province del Paese. Secondo quanto riferisce al quotidiano panarabo "Asharq al Awsat" un attivista, Abu Zain al Abedin, “i manifestanti si sono radunati in piazza Al Sadrin e hanno marciato verso la sede del governatorato, ma le forze antisommossa hanno impedito loro di raggiungere l’edificio e ciò ha causato uno scontro”. Secondo l’attivista a seguito dello scontro, durato circa quattro ore, sono rimaste ferite cinque persone. (segue) (Res)