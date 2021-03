Yemen: 18 morti in attacco missilistico Houthi a Taiz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 18 persone, tra cui tre bambini e 15 militari, sono rimaste uccise ieri in un attacco missilistico condotto dalle milizie ribelli sciite Houthi, sostenute dall’Iran, contro una scuola situata nel distretto di Kadha, nell’ovest del governatorato di Taiz, in Yemen. L’istituto scolastico, secondo fonti militari citate dal quotidiano saudita “Arab News”, era stato utilizzato in precedenza come base dalle milizie Houthi, prima di essere ripreso dalle forze vicine al governo sostenute dalla coalizione militare araba guidata dall'Arabia Saudita la scorsa settimana. I 15 soldati governativi uccisi erano dentro l’edificio, colpito dai missili Houthi, mentre i tre bambini si trovavano nei paraggi. (Res)