Iraq: forze di sicurezza sventano infiltrazione “gruppo terroristico” dalla Siria (2)

- Dopo la storica visita di papa Francesco in Iraq, avvenuta dal 5 all’8 marzo scorso sono ripresi gli attacchi contro forze di sicurezza e civili in tutto il Paese. Lo scorso 12 marzo lo Stato islamico (Is) ha rivendicato l’attacco armato costato la vita a otto persone, sei delle quali appartenenti alla stessa famiglia, nel governatorato di Salah al Din, a nord di Baghdad. I militanti, secondo l’Is, hanno ucciso sei persone di una sola famiglia, tra cui quattro uomini e due donne, che lavoravano come “spie” per conto delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu, milizie a maggioranza sciita inquadrate nelle forze armate irachene), e un agente di polizia. L’attacco è avvenuto nel distretto di Albu Dor, a sud di Tikrit. Secondo quanto riferito in precedenza da fonti di sicurezza gli assalitori, indossando uniformi militari, hanno attaccato tre abitazioni e ferito gravemente un’ottava persona, successivamente morta per le ferite riportate. (segue) (Res)