Iraq: forze di sicurezza sventano infiltrazione “gruppo terroristico” dalla Siria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, nei giorni scorsi i media arabi hanno parlato di una serie di incontri tenuti a Baghdad, Beirut e Teheran, tra le milizie filo-iraniane irachene per concordare di interrompere gli attacchi contro le forze Usa, a condizione che il primo ministro di Baghdad, Mustafa al Kadhimi, richieda ufficialmente il ritiro di tutte le forze Usa entro 12 mesi. Secondo quanto riportato dal portale “Middle East Eye”, citando un responsabile e comandanti delle milizie sciite irachene, è molto probabile che Al Kadhimi risponda positivamente alla proposta e presenti richiesta ufficiale alle autorità statunitensi. Il nuovo accordo per la de-escalation è stato raggiunto da una commissione comprendente le milizie della “resistenza” e il governo iracheno, grazie alla mediazione di non meglio precisate “parti libanesi e iraniane” e di “un’organizzazione internazionale attiva in Iraq”. (Res)